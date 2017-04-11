Порошенко подписал закон для суда над Януковичем
Источник: КорреспонденТ.net
11.04.2017
Президент Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Уголовный кодекс, который позволит судам рассматривать уголовные дела в заочном порядке.
Закон, в частности, позволяет начать судебный процесс над экс-президентом Виктором Януковичем в заочном режиме.
Кроме того, по словам генпрокурора Юрия Луценко, есть еще почти 200 подобных уголовных дел для заочного рассмотрения.
В целом, закон исправляет недостатки уголовного процесса в вопросе открытия материалов досудебного расследования сторонами и осуществления специального предварительного расследования, а также специального судебного производства.
Напомним, дело Януковича о госизмене будет рассматривать Оболонский райсуд Киева. При этом защита экс-президента настаивала на Печерском райсуде.
Адвокаты экс-президента также утверждают, что заочный суд над Януковичем незаконен. В ГПУ же говорят, что единственным поводом для прекращения заочного расследования является его добровольное появление в Украине.
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