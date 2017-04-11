Порошенко подписал закон для суда над Януковичем

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Уголовный кодекс, который позволит судам рассматривать уголовные дела в заочном порядке.

Закон, в частности, позволяет начать судебный процесс над экс-президентом Виктором Януковичем в заочном режиме.

Кроме того, по словам генпрокурора Юрия Луценко, есть еще почти 200 подобных уголовных дел для заочного рассмотрения.

В целом, закон исправляет недостатки уголовного процесса в вопросе открытия материалов досудебного расследования сторонами и осуществления специального предварительного расследования, а также специального судебного производства.

Напомним, дело Януковича о госизмене будет рассматривать Оболонский райсуд Киева. При этом защита экс-президента настаивала на Печерском райсуде.

Адвокаты экс-президента также утверждают, что заочный суд над Януковичем незаконен. В ГПУ же говорят, что единственным поводом для прекращения заочного расследования является его добровольное появление в Украине.