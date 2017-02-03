Порошенко подписал закон о введении электронного билета в общественном транспорте

Источник: Українські новини

Президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий внедрение автоматизированных систем оплаты проезда в городском общественном транспорте (электронный билет). Об этом говорится на странице соответствующего законопроекта №4121 на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини.

Документом автоматизированная система учета оплаты проезда определена как программно-технический комплекс, предназначенный для осуществления учета предоставленных транспортных услуг с помощью электронного билета.

Электронный билет - это проездной документ установленной формы, который после регистрации в автоматизированной системе учета оплаты проезда дает право пассажиру на получение транспортных услуг.

Органам местного самоуправления предоставлены полномочия по введению автоматизированной системы учета оплаты проезда, установлению порядка ее функционирования, а также форм носителей, видов, порядка обращения и регистрации проездных документов, также по определению лица, уполномоченного взимать плату за транспортные услуги в случаях внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда.

Также закон устанавливает обязательность обеспечения льготных категорий населения электронными билетами в населенных пунктах, где внедрена автоматизированная система учета оплаты проезда, и обязанности для пассажиров осуществлять регистрацию проездных документов в населенных пунктах.

Кроме того, документ предусматривает увеличение штрафа за безбилетный проезд пассажира в городском транспорте с 20-кратного до 30-кратного размера стоимости проезда.