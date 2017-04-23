Порошенко предложил Тиллерсону рассмотреть размещение на Донбассе миротворческого контингента ООН

Источник: Українські новини

Президент Петр Порошенко предлагает государственному секретарю США Рексу Тиллерсону активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой Организации Объединённых Наций.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента по результатам телефонного разговора с Тиллерсоном, передают Українські Новини.

Согласно ему, Порошенко выразил соболезнования родным и близким американского представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ), погибшего в результате сегодняшнего взрыва автомобиля патруля на территории, неконтролируемой украинским властями, а также осудил все формы постоянного препятствования боевиками работе СММ ОБСЕ.

"Президент Украины предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН", - сказано в нем.

Собеседники обсудили итоги телефонного разговора в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия), состоявшегося 18 апреля, и результаты американско-российских переговоров в Москве 12 апреля.

Порошенко выразил благодарность за твердую и непреклонную позицию США в поддержке Украины на основе принципа "ничего об Украине без Украины".

Стороны выразили обеспокоенность в связи с опасным развитием ситуации на Донбассе и отметили важность выполнения Россией достигнутых в Минске (Беларусь) договоренностей, прежде всего элементов, касающихся вопросов безопасности.

Порошенко призвал к сохранению единого международного фронта в вопросе сохранения санкций в отношении России до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Были также обсуждены вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США и график двусторонних контактов, в том числе на высшем уровне.