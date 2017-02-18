Порошенко: Признание Россией паспортов "ЛДНР" - очередное доказательство оккупации Донбасса

Источник: 112.ua

Признание Россией "паспортов", выданных самопровозглашенными "республиками" на Донбассе свидетельствует о том, что эти территории действительно оккупированы РФ. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время брифинга в Мюнхене после встречи с вице-президентом США, который транслировал телеканал "112 Украина".

"Я проинформировал вице-президента о недавнем решении президента Путина о признании паспортов оккупированных территорий т. н. "ЛНР" и "ДНР". Для меня это является очередным доказательством и российской оккупации, и российского нарушения международного права, и символично, что это произошло цинично во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности", - сказал Порошенко.