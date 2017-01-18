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Порошенко призвал Россию вывести войска из Украины

Источник: КорреспонденТ.net

18.01.2017

Он также подчеркнул, что Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге, чтобы доказать, что Россия финансирует терроризм.

Президент Петр Порошенко призвал Россию вывести войска из Украины.

Об этом, как сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter, глава государства сказал в интервью Reuters во время пребывания в Давосе на мероприятиях Всемирного экономического форума.

"Россия должна вывести свои войска из Украины", - заявил президент.

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге, чтобы доказать, что Россия финансирует терроризм.
 
Также президент в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что Украина, борясь за свою независимость, борется за ценности всего демократического мира.
 
Ранее Киев объяснил, почему Украина не подает в суд из-за Крыма.
 
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