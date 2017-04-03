Порошенко разрешил беспошлинно торговать с Канадой

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Порошенко подписал закон о ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой. Об этм сказано на сайте главы государства.

Отмечается, что после вступления соглашения в силу Канада откроет для украинских экспортеров 98 процентов своего рынка товаров, являющихся предметом двусторонней торговли.

"Ожидается, что соглашение, кроме увеличения товарооборота между государствами, будет способствовать притоку иностранных инвестиций в Украину, созданию новых рабочих мест, что, в свою очередь, положительно повлияет на рост ВВП государства", - добавляется в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой "вступит в силу в первый день второго месяца после получения последней из сторон сообщения о завершении выполнения процедур, необходимых для его вступления в силу".