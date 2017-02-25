Порошенко утвердил Доктрину информационной безопасности Украины

Источник: 112.ua

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о создании "Доктрины информационной безопасности Украины", документ вступает в силу со дня его опубликования. Об этом сообщается на сайте Администрации президента.

Целью Доктрины является уточнение принципов формирования и реализации государственной информационной политики, прежде всего по противодействию разрушительному информационному влиянию России в условиях развязанной ею гибридной войны.

Документ определяет национальные интересы Украины в информационной сфере, угрозы их реализации, направления и приоритеты государственной политики в информсфере.

Для реализации Доктрины СНБО будет осуществлять координацию деятельности органов исполнительной власти по обеспечению национальной безопасности в информационной сфере. Учитывая особые условия и ведение против нашего государства агрессивной информационной войны не только на ее территории, но и в мире, обеспечения реализации Доктрины возможно лишь при условии надлежащей координации мероприятий, осуществляемых всеми государственными органами. Совет нацбезопасности также будет определять ключевые меры в соответствии с положениями документа.

Кабинет Министров Украины будет обеспечивать осуществление информационной политики государства, финансирование программ, связанных с информбезопасностью, направлять и координировать работу министерств, других органов исполнительной власти в этой сфере.

На Министерство информационной политики Украины возлагаются организация и обеспечение мониторинга средств массовой информации и общедоступных ресурсов отечественного сегмента сети Интернет с целью выявления информации, распространение которой запрещено в Украине.