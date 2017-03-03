Порошенко уволил уполномоченного президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ
Источник: РБК-УКРАИНА
03.03.2017
Президент Украины Петр Порошенко уволил уполномоченного президента по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины Анатолия Поляха. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства. "Уволить Поляха Анатолия Михайловича с должности уполномоченного президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко отказался комментировать дело недавно отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, которого попытались задержать сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины вчера вечером в больнице "Феофания".
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