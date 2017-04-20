Порошенко: В Донбассе горячая война, а не конфликт

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Петр Порошенко заявил, что на Донбассе идет настоящая война, а не замороженный конфликт.

Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Sky News.

"Некоторые пытаются называть это (ситуацию на Донбассе - ред.) замороженным конфликтом. Подчеркиваю, что он не заморожен. А это - горячая российская агрессия против моей страны", - отметил президент.

Порошенко добавил, что с начала года Украина потеряла 69 военных и еще более 420 - ранены.

"Разве это замороженный конфликт? Это - настоящая горячая война. Это реальная агрессия", - подчеркнул Президент.

По его словам, в ДНР и ЛНР находятся более 700 российских танков, более 1250 артиллерийских систем, свыше 300 ракетных систем залпового огня.

Порошенко подчеркнул, что давление на Россию должно быть продлено, чтобы остановить убийства украинцев.

"Санкции - механизм, чтобы держать Путина за столом переговоров. Путин платит высокую цену из-за санкций", - сказал он.