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Порошенко в Мюнхене: Путин глубоко и искренне ненавидит Украину

Источник: 112.ua

17.02.2017

Российский президент Владимир Путин глубоко и искренне ненавидит Украину. Об этом в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, которую транслировал телеканал "112 Украина", заявил президент Петр Порошенко. 

"Путин ненавидит Украину глубоко и искренне. Он отрицает уникальность украинского государства и народа. Он публично провозглашает, что Украина – часть России. Он не видит место для Украины на политической карте Европы и хочет разукрасить Украину в русские цвета. Но это было бы ошибкой думать, что аппетиты России ограничены только Украиной", - заявил президент Украины.

 

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 17-19 февраля в Германии. Ее участники обсудят ряд ключевых вызовов в сфере безопасности, в том числе ситуацию в Украине. На этом мероприятии в 2016 году также состоялись переговоры глав МИД "нормандской четверки". 

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