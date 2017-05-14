Порошенко: В США выбирают координатора по Украине
Источник: КорреспонденТ.net
14.05.2017
Президент Украины сообщил о разговорах с президентом США Трампом и госсекретарем Тиллерсоном.
Порошенко заявил, что переговоры были "блестящими", а также он рассказал о неком координаторе по Украине, которого выбирают в США.
"В ближайшее время в США планируется выбрать специального представителя, который будет отвечать за координацию действий с Украиной", - заявил Порошенко.
Также президент пообещал скорую встречу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по поводу подготовки заседания Нормандского формата.
"Мы имеем новые обстоятельства, которые должны взять во внимание. Это указ президента Путина про признание фейковых паспортов ЛНР и ДНР", - добавил Порошенко.
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