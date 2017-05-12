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Порошенко в воскресенье проведет пресс-конференцию

Источник: Українські новини

12.05.2017

Президент Петр Порошенко проведет пресс-конференцию 14 мая. Об этом говорится на сайте Президента, передают Українські Новини.

"14 мая по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с Европейским Союзом Президент Петр Порошенко проведет пресс-конференцию", - говорится в анонсах.

Пресс-конференция пройдет в Администрации Президента и начнется в 15:00.

Как сообщали Українські Новини, 3 июня 2016 года Порошенко провел предыдущую пресс-конференцию.

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