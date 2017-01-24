Порошенко заявил, что Украина способна контратаковать Россию в кибервойне

Источник: РБК-УКРАИНА

Порошенко заявил, что Украина способна контратаковать Россию в кибервойне

Во время совместного брифинга с президентом Финляндии Саули Ниинисте президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина в силах ответить на кибератаки со стороны России. Об этом сообщил телеканал "112 Украина".

"Россия совершает кибератаки не только против Украины, что было подтверждено. У нас есть сильное киберподразделение. И поэтому Украина может контратаковать. Но Украина не единственна цель кибератак, все европейские нации и США - объекты кибератак. Это элемент гибридной войны. Вместе с экономическими санкциями и кибератаками, вместе с дестабилизацией и аннексией, мы должны быть готовы к таким вызовам со стороны РФ", - сказал он. Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп признал кибератаки России на США по приказу Путина.



