Порошенко заявил, что в Украине пройдет референдум по вопросу членства в НАТО

Источник: УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проведет референдум о вступлении страны в НАТО.

Четыре года назад только 16% граждан поддерживало вступление Украины в НАТО, сейчас – 54%, сказал Порошенко в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost. «Как президент, я прислушиваюсь к мнению моего народа и буду проводить референдум по вопросу о вступлении в НАТО. И если украинцы проголосуют, я сделаю все возможное, чтобы достичь членства в Североатлантическом альянсе», - заявил президент.

Также он высказал мнение, что без НАТО не обойтись, и со стороны западных стран было бы абсолютно безответственно ослабить трансатлантическое сотрудничество.

«Я твердо убежден в том, что НАТО является единственной функционирующей организацией коллективной безопасности», - отметил Порошенко.





