Порошенко заявил о готовности США действовать более решительно в вопросе Украины

Источник: РБК-УКРАИНА

Президент Петр Порошенко заявил о готовности Соединенных Штатов Америки действовать более решительно в вопросе Украины. Об этом президент сказал в интервью украинским телеканалам, передает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко напомнил, что провел два телефонных разговора с президентом США Дональном Трампом и выразил уверенность, что ситуация для Украины в Белом доме, в Государственном департаменте и политической среде США в целом меняется к лучшему.

"И я очень рад этому, потому что приходит больше понимания, больше готовности решительно действовать в защиту свободы и защиту демократии", - сказал президент.

Порошенко также отметил несколько аспектов о своей встрече с вице-президентом США Майком Пенсом: "Мы наметили целый ряд конкретных шагов относительно нашего сотрудничества



