Португалия признала Голодомор в Украине геноцидом

Источник: КорреспонденТ.net

Парламент Португалии принял резолюцию о признании Голодомора в Украине геноцидом, говорится на сайте португалського законодательного органа.

Сообщается, что Португалия признает и осуждает геноцид украинцев в 1932-1933 со стороны "тоталитарного коммунистического режима Сталина".

"Выразить солидарность с народом Украины и признать (Голодомор – ред..) геноцидом, который привел к гибели около 7 миллионов украинцев в 1932-1933 годах в Украине", – сказано в резолюции.

В документе также отмечается, что португальские депутаты призывают "осудить все формы тоталитаризма и преступления против человечества, такие как те, что произошли в тридцатые годы в Украине".

Отметим, в декабре Верховная Рада обратилась к демократическим государствам признать Голодомор в Украине геноцидом.