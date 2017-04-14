Посетители ботсада любуются цветением магнолий
Источник: Українські новини
14.04.2017
В Киеве в ботаническом саду имени А.В Фомина цветут магнолии. Киевляне и гости столицы ходят целыми семьями полюбоваться красотой цветущих деревьев.
Посетители ботанического сада устраивают фотосессии с цветами. Влюбленные пары, мамы с детьми, девушки и парни приходят насладиться весенними цветами.
Поделиться:
Лорак заявила, что живет в Киеве, молится в Лавре и готовит поклонникам сюрпризыФранцузские судьи требуют лишить Ле Пен депутатской неприкосновенности
Записей не найдено.