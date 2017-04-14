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Посетители ботсада любуются цветением магнолий

Источник: Українські новини

14.04.2017

В Киеве в ботаническом саду имени А.В Фомина цветут магнолии. Киевляне и гости столицы ходят целыми семьями полюбоваться красотой цветущих деревьев.

Посетители ботанического сада устраивают фотосессии с цветами. Влюбленные пары, мамы с детьми, девушки и парни приходят насладиться весенними цветами.

 

 

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