После переговоров с Трампом Меркель съездит в Россию
Источник: Українські новини
15.03.2017
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин проведут встречу в Москве во время которой обсудят в том числе и ситуацию в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут РИА Новости.
"Конечно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли Путин и Меркель обсуждать Украину в ходе визита канцлера Германии в РФ.
При том он отказался ответить на вопрос, когда именно состоится визит Меркель в Москву.
"Мы объявим. Мы синхронно это сделаем", — сказал Песков.
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