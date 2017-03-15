После переговоров с Трампом Меркель съездит в Россию

Источник: Українські новини

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин проведут встречу в Москве во время которой обсудят в том числе и ситуацию в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут РИА Новости.

"Конечно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будут ли Путин и Меркель обсуждать Украину в ходе визита канцлера Германии в РФ.

При том он отказался ответить на вопрос, когда именно состоится визит Меркель в Москву.

"Мы объявим. Мы синхронно это сделаем", — сказал Песков.