После повышения минималки уменьшилась средняя зарплата
Источник: Українські новини
28.02.2017
В январе средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с декабрем на 7,2%, или на 467 гривен до 6 008 гривен в месяц. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 9 292 гривны/месяц.
Самый низкий уровень зафиксирован в Тернопольской области, где средняя зарплата составила 4 641 гривну/месяц.
Отметим, в декабре средняя заработная плата увеличилась по сравнению с ноябрем на 19,8%, или на 1 069 гривен до 6 475 гривен в месяц.
Средняя заработная плата населения Украины в январе, гривен:
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