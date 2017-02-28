После повышения минималки уменьшилась средняя зарплата

Источник: Українські новини

В январе средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с декабрем на 7,2%, или на 467 гривен до 6 008 гривен в месяц. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Самый высокий уровень зарплат зарегистрирован в Киеве, где средняя зарплата составила 9 292 гривны/месяц.

Самый низкий уровень зафиксирован в Тернопольской области, где средняя зарплата составила 4 641 гривну/месяц.

Отметим, в декабре средняя заработная плата увеличилась по сравнению с ноябрем на 19,8%, или на 1 069 гривен до 6 475 гривен в месяц.

Средняя заработная плата населения Украины в январе, гривен: