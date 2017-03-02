Послы ЕС решили продлить санкции против Януковича и его окружения
Источник: 112.ua
02.03.2017
Послы ЕС решили продлить санкции против активов Виктора Януковича и его окружения на год. Об этом на странице в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Послы ЕС решили продолжить замораживание активов Януковича и 14 (человек, - ред.) из его окружения на год", - написал он.
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