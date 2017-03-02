Послы ЕС решили продлить санкции против Януковича и его окружения

Источник: 112.ua

Послы ЕС решили продлить санкции против активов Виктора Януковича и его окружения на год. Об этом на странице в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС решили продолжить замораживание активов Януковича и 14 (человек, - ред.) из его окружения на год", - написал он.