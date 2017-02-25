Посол Турции посоветовал Украине провести внутренние дебаты по Донбассу
Источник: 112.ua
25.02.2017
Посол Турции в Украине Йонет Джан Тезель считает, что тема деоккупации временно оккупированных территорий должна активнее обсуждаться внутри Украины. Об этом посол заявил в ходе международного форума "Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира", сообщает "Укринформ".
"В Украине должны быть внутренние дебаты, внутренние исследования", - заявил посол.
По словам посла, Украине нужен принципиальный план - и не только по Крыму, но и в отношении других составляющих конфликта, по Донбассу тоже.
Он отметил, что это может быть полезным для того, чтобы найти решение, иначе могут возникнуть злоупотребления этим вакуумом.
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