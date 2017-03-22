Посольство в Беларуси отреагировало на обвинения украинцев в экстремизме и оскорбление Героев Небесной Сотни
Источник: Українські новини
22.03.2017
Посольство Украины в Беларуси считает оскорбительными обвинения в адрес граждан Украины в возможной причастности к экстремизму.
Об этом говорится в сообщении посольства на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини
"Посольство Украины в Беларуси с сожалением отмечает, что в последнее время для белорусского информационного пространства актуальными стали вопросы информационной гигиены: обвинения граждан Украины в возможной причастности к экстремистской деятельности, унизительные определения в адрес Героев Небесной Сотни и защитников "Революции достоинства", - сказано в нем.
Посольство подчеркивает, что подобные информационные "пассажи" оскорбляют честь и достоинство украинцев, не способствуют поддержанию авторитета Беларуси как миролюбивой площадки для развития конструктивного диалога, нацеленного на поддержание добрососедских отношений с Украиной.
Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о размещении в Украине баз подготовки боевиков.