Посольство в Беларуси отреагировало на обвинения украинцев в экстремизме и оскорбление Героев Небесной Сотни

Источник: Українські новини

Посольство Украины в Беларуси считает оскорбительными обвинения в адрес граждан Украины в возможной причастности к экстремизму.

Об этом говорится в сообщении посольства на странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини

"Посольство Украины в Беларуси с сожалением отмечает, что в последнее время для белорусского информационного пространства актуальными стали вопросы информационной гигиены: обвинения граждан Украины в возможной причастности к экстремистской деятельности, унизительные определения в адрес Героев Небесной Сотни и защитников "Революции достоинства", - сказано в нем.

Посольство подчеркивает, что подобные информационные "пассажи" оскорбляют честь и достоинство украинцев, не способствуют поддержанию авторитета Беларуси как миролюбивой площадки для развития конструктивного диалога, нацеленного на поддержание добрососедских отношений с Украиной.

Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о размещении в Украине баз подготовки боевиков.