Пожизненно осужденным выдадут ноутбуки без Интернета для дистанционного обучения в вузах

Пожизненно осужденным выдадут ноутбуки без Интернета для дистанционного обучения в вузах

Пожизненно осужденным выдадут ноутбуки без Интернета для дистанционного обучения в вузах

Источник: Українські новини

Министерство юстиции приняло решение выдавать пожизненно осужденным ноутбуки без подключения к Интернету для дистанционного обучения в вузах. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель директора департамента организационного обеспечения деятельности Уголовно-исполнительной службы Андрей Нечипельский.

Он отметил, что в случае подтверждения факта дистанционного обучения пожизненно заключенного ему будет предоставлена портативная компьютерная техника.

"Эта компьютерная техника предоставляется без выхода в сеть Интернет", - подчеркнул Нечипельский.

Он отметил, что в местах заключения есть специально оборудованные помещения, где заключенные могут воспользоваться Интернетом.

Нечипельский также сообщил, что свободное пользование мобильными телефонами осужденных разрешено только на участках социальной реабилитации и в исправительных центрах.

В следственных изоляторах и колониях пользоваться мобильной связью можно только под присмотром и с разрешения администрации учреждения.

Каждый заключенный получает индивидуальную сим-карту и может воспользоваться телефоном по графику и под контролем сотрудника учреждения.