Позитивные итоги года. Успехи Украины и не только.

Позитивные итоги года. Успехи Украины и не только.

Позитивные итоги года. Успехи Украины и не только.

Источник: КорреспонденТ.net

Вспомним "перемоги", чтобы войти в новый 2017 год с добрыми мыслями и новыми надеждами.

Уходящий 2016 год был сложным для всего мира. Этот год унес с собой великих людей - Дэвида Боуи, Алана Рикмана, Мохаммеда Али и многих других, террористы продолжили свои дерзкие атаки на мирных жителей в Европе, войны в мире продолжаются, а к власти приходят популисты.

Для Украины 2016 во многом стал годом несбывшихся надежд - боевые действия на Донбассе продолжаются, гибнут люди, гривна слабеет, а ЕС все так же далеко.

Не только в Украине, во всем мире дорожает жизнь, а уверенность в завтрашнем дне слабеет, чему способствуют и СМИ, которые все чаще работают по принципу "хороших новостей не бывает".

Корреспондент.net решил вспомнить позитивные моменты уходящего года, в том числе украинские "перемоги", чтобы войти в новый 2017 год с добрыми мыслями и новыми надеждами.

Победа на Евровидении

В этом году на международном музыкальном конкурсе Евровидение стала певица Джамала, представляющая Украины.

Еще теплей от ее победы стало в контексте отношений между Украиной и Россией. Во-первых, Джамала родом из Крыма, во-вторых - ее главным соперником в финале оказался Сергей Лазарев из РФ.

Но в следующем году конкурс должен пройти в Украине, теперь на нее свалились немалые хлопоты, исчисляемые, кроме всего прочего, многомиллионными расходами. Но эксперты говорят, что это станет хорошим вложеним в имидж Украины.

Самая большая украинская Мрия

В этом году впервые поднялся в небо самолет Ан-225 Мрія, разработанный киевским КБ имени Антонова. На сегодняшний день он является самым большим, тяжелым и мощным транспортным самолетом в мире.

Его максимальная взлетная масса составляет 640 тонн, а грузоподъемность - 250 тонн.

В мае Мрия совершила полет в Австралию, где тысячи людей встречали ее аплодисментами.

Кроме того, Украина и Китай договорились о совместном производстве этого самолета.

Оружейный барон

В этом году Украина поднялась в Глобальном индексе милитаризации с 23-го на 15-е место. Также Украина заняла 25-е место из 126 в Глобальном рейтинге военной мощи и взлетела в рейтинге производителей оружия.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира поставил Украину на девятое место в списке главных экспортеров оружия.

Кроме того, Укроборонпром вошел в рейтинг Defense News TOP 100, объединяющий крупнейшие по объему выручки фирмы оборонной индустрии в мире.

Украинское госпредприятие с 920 миллионами долларов заняло 68 место в списке. При этом, в прошлогоднем рейтинге Украина занимала 92 место с 575,9 миллионами долларов.

ООН признала Россию оккупантом

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию Украины по Крыму, в которой Россия называется государством-оккупантом. Теперь оккупация Крыма будет значиться во всех документах ООН по полуострову. Это стало первым признание агрессии России на таком уровне.

Украинская сторона говорит, что основной целью резолюции является призвать Россию соблюдать свои обязательства как "оккупирующей державы в соответствии с международным правом".

В резолюции сообщается о случаях внесудебных казней, похищений, политически мотивированных преследованиях, дискриминации, запугивания, произвольных задержаний, пыток и жестокого обращения с задержанными, а также о злоупотреблениях других основных свобод, включая свободу выражения мнений, религии или убеждений и права на мирные собрания.

Скифское золото

Окружном суде Амстердама признал, что Скифское золото принадлежит Украине и должно быть возвращено в Киев.

"Все древности необходимо вернуть Украине, поскольку только суверенные государства могут претендовать на объекты культурного наследия. Так как Крым не является суверенным государством, вопрос принадлежности крымских древностей должен определять суд Украины", - такое решение озвучил суд.

То есть Киев должен рассматривать претензии крымских музеев. Все музеи Крыма уже заявили, что будут оспаривать решение амстердамского суда - на это у них есть три месяца. Все это время предметы их крымских коллекций будут находиться в Нидерландах.

Ан-132

В этом году состоялась первая официальная презентация нового транспортного самолета легкого класса Ан-132D, который спроектировало госпредприятие Антонов, но строит совместно с Саудовской Аравией.

Ан-132 свидетельствует о том, что украинская авиационная промышленность развивается. Первый полет запланиован на март 2017 года.

Легкий транспортный самолет Ан-132 предназначен для перевозки различных грузов массой больше девяти тонн на ближне- и средне- магистральных маршрутах. На нем установлена авионика американской компании Honeywell Primus, пропеллеры британской Dowty Propellers, воздушная система Liebherr-Aerospace Toulouse, а также новые двигатели PW150A компании Pratt & Whitney Canada мощностью 5071 лошадиных сил. Фюзеляж АН-132 вмещает двух членов экипажа, 46 десантников или 75 солдат, или 27 пациентов на носилках и двух медиков.

Спортивные успехи

Команда Украины впервые в истории завершила Паралимпийские игры в топ-3 медального зачета.

До сих пор рекордными были две четвертых позиции на Паралимпиадах 2008 и 2012 годов.

Кроме того, 117 медалей за турнир, из которых 41 золотая, 37 серебряных и 39 бронзовых также лучший результат в истории Украины.

Отметим, что 25 золотых медалей Украине принесли пловцы, еще четыре - легкая атлетика, по две настольный теннис и фехтование, по одной награде высшей пробы достались Украине в гребле на каноэ, футболе, велоспорте, велотреке, дзюдо, пауэрлифтинге и пулевой стрельбе.

Также отметим, что украинский пловец Максим Крипак занял второе место в медальном зачете среди спортсменов, завоевав пять золотых наград

Другой пловец Евгений Богодайко стал первым по общему количеству наград в Рио - девять.

Украина доставляет в космос

Украина разработала и построила для Европейского космического агентства двигатель РД-843, на котором теперь выходят в космос носители Vega.

Украинская космонавтика занимает лидирующие позиции в мире. В Украине насчитывается около 40 крупных предприятий, занятых в ракетно-космической сфере.

После развала СССР оказалось, что Украина и Россия в космической сфере тесно связаны. И до 2014 года Россия оставалась самым крупным космическим партнером Украины.

Например, с российских космодромов украинская ракета-носитель Днепр вывела на орбиты 54 космических аппарата 14 стран, в том числе США.

Украинский двигатель является основным на верхней ступени AVUM европейской ракеты.

Последний раз РД-843 поднимал Vega 5 декабря 2016 года. С космодрома Куру во Французской Гвиане состоялся успешный пуск европейской ракеты-носителя с турецким разведывательным спутником Gokturk-1.

Он стал восьмым в рамках этой программы.

Е-декларации

В рамках борьбы с коррупцией в этом году запустили электронные декларации госслужащих.

Они поразили общественность материальными и "духовными" богатствами - в документах госслужащих, которые находятся в открытом доступе, можно найти как миллионы наличными, так и мощи святых, но они являются ключевым условием предоставления Украине безвизового режима.

Всемирный банк улучшил показатели Украины

Украина поднялась на три ступени и заняла 80 место среди 190 стран мира в рейтинге Doing Business, который готовит Всемирный банк.По сравнению с 2016 годом, Украина улучшила свои позиции по показателям:

- регистрация предприятия - с 30-го до 20-го места;

- подключение к электросетям - с 137-го до 130-го места;

- налогообложение - с 107-го до 84-го места.

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