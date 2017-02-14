Правительство Британии не поддержало петицию граждан об отмене визита Трампа

Источник: Українські новини

Правительство Великобритании не поддержало петицию с призывом об отмене государственного визита нового президента США Дональда Трампа в Великобританию, подписанную сотнями тысяч британцев.

Об этом сообщает "Русская служба Би-би-си".

В правительстве страны заявили, что уважают взгляды, изложенные в петиции, но все равно ждут Трампа в Великобритании.

Отметим, что эту петицию подписали более 1,8 млн человек. В ней сказано, что визит Трампа поставит королеву Елизавету II в неловкое положение.

В качестве обоснования запрета авторы петиции указывают на женоненавистнические взгляды Трампа и его недостойное поведение, которые исключают возможность приема президента США королевой Елизаветой или принцем Уэльским.