Правительство Польши аннулировало документ о миграционной политике страны

Источник: РБК-УКРАИНА

Совет министров Польши принял решение об аннулировании документа "Миграционная политика Польши", созданного в 2012 году. Об этом заявил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак, сообщает "Польское радио".

По словам Блащака, необходимо разработать новую миграционную политику государства. В частности, он отметил, что при формировании документа пять лет назад не были учтены актуальные проблемы, которые появились перед Польшей.

"Этот документ не учитывал ситуацию с миграционным кризисом, который встретил Европу", - сказал Блащак, отметив, что важными являются два аспекта миграционной политики - влияние на рынок труда и безопасность граждан.

В свою очередь, Государственный секретарь Министерства внутренних дел и администрации Польши Якуб Скиба отметил, что при формировании нового документа необходимо различать беженцев и экономических мигрантов, а также выступить против их автоматической релокации. В частности, он отмтил необходимость принять во внимание политику в отношении "экономических мигрантов" из Украины.



