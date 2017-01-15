Правоохранители пресекли попытку вывоза 80 кг металлолома из зоны отчуждения

Источник: 112.ua

Пограничники совместно с военнослужащими пресекли попытку вывоза 80 кг металлолома из зоны отчуждения в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Как сообщается, в субботу, 14 января военнослужащие отдела "Млачевка" Житомирского пограничного отряда совместно с сотрудниками отдела Национальной полиции зоны Чернобыльской АЭС обнаружили и задержали 3 граждан Украины.

Мужчин правоохранители остановили недалеко от Луговиков Полесского района в 100 метрах от зоны отчуждения во время перемещения ими около 80 килограммов металлолома.

В ходе дальнейшего выяснения обстоятельств было установлено, что данные лица являются жителями приграничья, которые копили металлолом с целью его дальнейшей реализации.

В отдел полиции зоны Чернобыльской АЭС в Киевской области направлено уведомление для внесения в соответствующий реестр информации об обнаружении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.267-1 (нарушение правил обращения со взрывчатыми, легковоспламеняющимися и едкими веществами или радиоактивными материалами) Уголовного кодекса.

Для выяснения обстоятельств правонарушения и принятия правового решения задержанные доставлены в подразделение Национальной полиции.