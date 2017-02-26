Представлена новая версия легендарной Nokia 3310
Источник: Українські новини
26.02.2017
Новая Nokia 3310 получила 2,4-дюймовый дисплей с разрешением 320х240 пикселей. Также устройство снабжено 2-мегапиксельной камерой и поддерживает карты памяти microSD. По сравнению с предшественником телефон стал значительно тоньше и легче.
По словам производителя, одного заряда батареи хватит на 22 часа разговоров, что в 10 раз больше, чем у оригинального устройства. Особое внимание было уделено тому, что на телефоне предустановлена «Змейка» и фирменные рингтоны Nokia.
Телефон будет доступен в сером, синем, красном и желтом цветах корпуса по цене 49 евро. Дата начала продаж пока не разглашается.
Ранее стало известно о планах финской компании HMD Global, которой принадлежат права на бренд Nokia представить современную версию легендарного телефонa Nokia 3310