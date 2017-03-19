Премьер Израиля пригрозил министрам досрочными выборами

Источник: 112.ua

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов провести досрочные выборы, если Корпорация общественного вещания не будет закрыта до ее официального запуска, передает Haaretz.

Новая корпорацию общественного вещания должна была заменить старое Управление гостелерадио, из которого уволили тысячу сотрудников, которые после увольнения проводят акции протеста.

Премьер-министр заявил, что если министр финансов Моше Кахлон откажется закрыть новую Корпорацию общественного вещания и не реформирует старую, в Израиле пройдут выборы.

Отмечено, что 16 марта Натаньяху и Кахлон пришли к соглашению по поводу запуска новой вещательной корпорации 30 апреля, но в субботу, 18 марта, израильский премьер-министр "передумал".

Натаньяху написал в субботу в Facebook, что изменить свое решение его заставили встречи со служащими старой телекомпании, а также их "душераздирающие истории".

Также он написал, что в отличие от данных, предоставленных Минфином, дешевле продолжить вещание старой компании, чем создавать новую. "Итак, для чего нам нужна корпорация?" - написал он.