Премьер Израиля заявил о начале "нового дня" в отношениях с США

Источник: РБК-УКРАИНА

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя переговоры с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что его поездка в Вашингтон предвещает "новый день" в отношениях Израиля с США. Об этом сообщает The Times of Isreal.

"Союз между Израилем и США всегда был крепким, но я сказал им там и также говорю здесь, в Иерусалиме: этот союз стал еще сильнее", - сказал он на первом заседании Кабинета министров после возвращения в Израиль. Кроме того, Нетаньяху назвал свой визит в США "историческим" и отметил, что в ходе встречи с Трампом "с глазу на глаз" обсудил целый ряд вопросов.

"Я должен отметить, что в конце встречи с президентом, он пожал мне руку и определил отношения между Израилем и США как "новый день". Я должен вам сказать, что это новый день, и это хороший день", - добавил он.



