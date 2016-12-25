Премьер-министр Израиля подумал и вызвал посла США после антиизраильской резолюции в ООН

Источник: СТРАНА.ua

Премьер-министр и министр иностранных дел Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился вызвать посла США на личную беседу после того, как Совбез ООН утвердил резолюцию о запрете на строительство израильских поселений в Палестине. Об этом сообщает ВВС.

Напомним, изначально США не касалось требование Нетаньяху, поскольку Америка воздержалась от голосования в Совете Безопасности, не воспользовавшись своим правом вето. Однако позже стало известно, что Нетаньяху все-таки вызвал посла США Дана Шапирои даже обвинил своего ближайшего союзника США в координации голосования. Вашингтон эти обвинения отвергает.

"Исходя из той информации, что мы имеем, у нас нет сомнений, что администрация Обамы инициировала голосование за резолюцию, стояла за этим, координировала составление текста и требовала, чтобы это прошло", - заявил Нетаньяху.

Вызов посла для объяснений в рождественский выходной - мера необычная и свидетельствует о серьезности претензий Израиля. Биньямин Нетаньяху заявил, что последуют ответные меры. Так, он сказал, что остановил финансирование пяти организаций ООН, "особенно враждебных Израилю", и предупредил, что будут и другие шаги.

Напомним, сегодня стало известно, что Нетаньяху был возмущен этой резолюцией и намерен в срочном порядке вызвать для объяснений послов 10 стран-членов Совета Безопасности ООН, среди которых Франция, Великобритания, Россия, Китай и Испания.

Избранный президент Дональд Трамп высказывал пожелание, чтобы США воспользовались в израильском вопросе правом вето, а ранее предложил на должность посла в Израиле Дэвида Фридмана, который агрессивно защищал еврейские поселения.

Ранее стало известно, что Израиль отказался выполнять резолюцию ООН, за которую голосовала Украина, а также потребовал от Киева объяснений по поводу голосования в ООН за "антиизраильскую резолюцию".