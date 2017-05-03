Пресса о Меркель у Путина: Противоречия усилились
Источник: КорреспонденТ.net
03.05.2017
Канцлер Германии Ангела Меркель приезжала в Сочи на встречу к президенту России Владимиру Путину. Последний раз Меркель была в России в мае 2015 года.
В центре внимания новой встречи лидеров двух стран были реализация минских соглашений, проблемы двусторонних отношений, борьба с терроризмом, а также урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.
Перед визитом в Россию Берлин говорил, что цель визита - проработка повестки предстоящего в июле саммита Большой двадцатки, который пройдет в Гамбурге.
Украинский конфликт
Одной из тем переговоров стала ситуация в восточной Украине, которую Путин назвал источником серьезного беспокойства.
Кроме того, канцлер Германии безусловно увязала снятие западных санкций с России с выполнением минских соглашений, для чего необходимо "обеспечить, чтобы Украина получила доступ к своей государственной границе, это тоже часть минских договоренностей, и затем уже обеспечить политические решения, которые направлены на проведение местных выборов".
Лидеры РФ и ФРГ условились, что работа в нормандском формате будет продолжена после президентских выборов во Франции, причем ни Меркель, ни Путин не считают целесообразным заключать новое соглашение по урегулированию в Украине.
По словам Путина, нормандский формат по Украине работает, но нужно добиваться диалога между сторонами конфликта.
"Он работает, этот формат, если бы его не было, то было бы гораздо хуже, чем сейчас. И это уже результат, и результат, уверяю вас, не маленький", - сказал Путин, отметив, что за стол переговоров должны сесть украинские власти и представители ЛДНР.
Без иллюзий
Frankfurter Allgemeine Zeitung
После встречи с президентом России Ангела Меркель говорила прямо, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Она права в том, что продолжает искать возможности для диалога. Но реакция Путина рушит все надежды.
Война в Украине и Сирии принесла огромные страдания, поэтому Меркель права, когда пытается без каких-либо иллюзий вести переговоры с российским руководством, которое прямо или косвенно участвует в обоих конфликтах.
После встречи с президентом Путиным Ангела Меркель не стала ничего скрывать и рассказала о "существенных разногласиях".
"Ангела Меркель, один из лидеров мировой политики и кандидат на выборах, впервые за два года снова посетила Россию. Интересы Германии и России совпадают, но в отношении масштабных конфликтов согласия не было. Никакого прогресса нет. Путин есть Путин. На Западе он лишился своих партнеров, сделки с Трампом достичь не удалось. Прогноз остается мрачным", - подводит издание итог.
Каменное лицо Меркель
Spiegel, Германия
Меркель с каменным выражением лица вышла во вторник после полудня в летней резиденции Путина на подиум для совместного заявления для прессы. На ее лице не было ни следа улыбки.
Оценивая часовую беседу с Путиным, она не произнесла слово "хорошо", она даже не употребила дипломатическую формулировку "конструктивно". Она говорила об "обстоятельной" беседе.
Более противоречивыми были высказывания по украинской теме. В последнее время не было никаких признаков разрядки обстановки на Донбассе. Наоборот: недавно немецкие дипломаты сообщали в доверительном телефонном разговоре в совете НАТО-Россия, что имеются "противоположные представления", и нет никакого продвижения.
"С российской точки зрения диалог на эту тему является бессмысленным", - так звучал краткий отрезвляющий вывод.
Меркель сформулировала это в Сочи следующим образом: "Мы добиваемся прогресса только небольшими шагами".
Обещание поддерживать жизнь Минска-2
Financial Times, Британия
В ответ на отрицание Путиным вмешательства России в политику других стран Меркель заявила, что она "не из пугливых" и она убеждена, что немцы справятся с выборами в сентябре, пишет Financial Times.
В виде завуалированного предупреждения российскому президенту она заявила, что осведомлена о том, что "гибридная война", в которую входит дезинформация, "играет роль в российской военной доктрине".
Оба лидера дали весомые обещания поддерживать жизнь минского соглашения по разрешению кризиса в Украине. Они сказали, что попытаются продолжить переговоры в нормандском формате.
Газета отмечает, что российские аналитики заявили, что Путину нужно вновь подтвердить значимость России для Германии, потому что Москва, вероятно, может опуститься в списке приоритетов канцлера.
Компромиссный визит
Die Welt, Германия
Издание Die Welt отмечает, что, чем дольше Меркель занимает должность канцлера, тем короче становятся ее зарубежные поездки. Гельмут Коль мог при подобных обстоятельствах провести в Москве как минимум четыре дня.
Однако Меркель такого не хочет, поскольку это бы расценивалось как настоящий государственный визит - с почетными церемониями и с приемом.
"Меркель, пока Путин ведет войну в Украине, не хотела, чтобы ей оказывали такие почести. По крайней мере режим прекращения огня могли бы соблюдать подконтрольные ему сепаратисты. Однако они этого не делают", - отмечает издание.
Такая короткая поездка является компромиссом между большим приемом в Москве и отсутствием какой-либо встречи вообще.
Газета напоминает, что в этом году в Германии пройдут выборы в бундестаг, "а конкуренты со стороны левого спектра охотно верят в легенду, что Запад недостаточно говорит с Путиным". И летняя резиденция Путина является подходящим местом для проведения такой скромной встречи.
Также издание отмечает, что мнение, что Меркель недостаточно говорит с Путиным, в некоторой степени абсурдно. Больше пятидесяти раз они общались по телефону с начала украинского кризиса.
Повода для милой беседы нет
Badisches Tagblatt, Германия
Газета Badisches Tagblatt указывает, что Меркель вчера говорила о "сложном процессе" урегулирования в Украине. В переводе это означает, что процесса как такового уже нет.
Обе стороны - и Россия, и Украина - не придерживаются минских договоренностей. Курс Меркель заключается в признании своей беспомощности: Путину она говорит только о своей "срочной просьбе" вмешаться в процесс перемирия.
Кроме того, она выделила роль ОБСЕ, которой тяжело справляться с ситуацией и которая не чувствует поддержки. Помимо этого, беспокоит отношение властей в Москве к собственной оппозиции.
Пока такое положение дел будет сохраняться, факторы, мешающие отношениям между РФ и ФРГ, не исчезнут. Именно об этом следует говорить. Повода для милой беседы нет.
О разрядке речи не идет
Le Figaro, Франция
Напряженность была почти осязаемой на первой встрече канцлера и российского президента после двухлетнего перерыва, пишет Le Figaro. О разрядке и речи не идет.
Путин не изменил своей позиции по украинскому кризису. Минский процесс до сих пор не сдвинулся с мертвой точки. Путин ограничился пожеланием, чтобы встречи в нормандском формате продолжились после выборов во Франции, и перенес ответственность за торможение переговоров и разграничение территорий на Киев.
"У нас разные точки зрения на возникновение этого конфликта", - ответила Ангела Меркель, сожалея, что переговоры, ведущие к поиску решения, продвигаются "крайне медленно".
Пиар Путина и Меркель
Berliner Zeitung, Германия
Газета Berliner Zeitung пишет, что этот визит необычен, учитывая то, что встречи этих двух политиков до украинских событий были обычным делом.
Были телефонные звонки, международные конференции, но никаких конфиденциальных встреч тет-а-тет, отмечает издание.
Газета указывает на то, что Меркель как организатор следующей встречи Большой двадцатки наносит визиты всем ее будущим участникам. Поэтому она может представлять визит в Сочи как часть своей международной программы и утверждать, что ни на какие принципиальные компромиссы она не идет.
Berliner Zeitung также предполагает, что этот визит может принести Меркель дивиденды у себя дома в Германии, учитывая приближающиеся выборы. Он станет аргументов в споре с теми ее противниками, в том числе и в ее собственной партии, которые упрекают Меркель в чрезмерно жесткой позиции по отношению к Москве.
Путин, как пишет газета, использует этот визит для собственного пиара.
Отношения Берлина и Москвы продолжают улчшаться
Handelsblatt, Германия
Газета финансовых кругов Handelsblatt сосредоточилась на российских интересах немецкого бизнеса.
Несмотря на санкции, германо-российские отношения продолжают улучшаться, пишет газета, указывая, что рост двусторонней торговли в январе и феврале составил 37 процентов.
В интервью Handelsblatt глава ведущей торговой ассоциации, работающей с Россией Вольфган Бюхеле надеется, что визит Меркель ознаменует возвращение к более активному диалогу.
"Европа платит высокую цену за продолжающуюся конфронтацию. Стороны нужны друг другу для поиска решений фундаментальных вопросов, стоящих перед Европой и миром", - заявил он.
Противоречия по Украине усилились
Коммерсант, Россия
Противоречия в оценке происходящего на востоке Украины стали еще более непримиримыми, пишет Коммерсант.
Ангела Меркель высказалась про минские договоренности и упомянула, что "особых прогрессов пока нет" и что "все чаще мы возвращаемся к нулевой точке, нам сначала нужно перемирие, а потом политические шаги".
"Все больше проявлений отделения (ЛДНР). Изъятие предприятий, транспортная блокада... Надо сделать все возможное, чтобы повернуть это назад", - сказал Меркель.
Газета считает, что этих слов было достаточно, чтобы понять: противоречия между Западом и Россией радикальные и вряд ли их можно вообще устранить.
Путин, конечно, никогда не согласится, что идет изъятие предприятий, и через несколько минут он это подтвердил.
"Мы, конечно, хотим, чтобы Украина получила доступ к государственной границе (с Россией - ред.), это тоже часть минских договоренностей, и затем уже обеспечить политические решения, которые направлены на проведение местных выборов", - сказал Меркель
И в том, что она сказала, еще одно, даже более глобальное противоречие между ней и Путиным - российский президент считает, что вопрос о госгранице нужно урегулировать как раз после того, как решатся все остальные.
Нейтральный визит
Газета.Ru, Россия
Немецкий политолог Александр Рар в интервью Газете.Ru сказал, что встреча с Путиным была необходима Меркель, поскольку именно Германия является гарантом реализации минских соглашений. По словам эксперта, проигрыш в этом вопросе Меркель позволить себе не может.
"Другими словами, если провалится "Минск", то провалится восточноевропейская дипломатия Меркель, она это знает. Поэтому перед выборами она делает все, чтобы спасти процесс", - сказал эксперт.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что визит, приуроченный к подготовке саммита G20, помог Меркель "совершить нейтральный визит".
В ее задачу входило понять из первых уст позицию России по ключевым вопросам, которые ее интересовали, а также показать, что она "важный игрок, которому альтернативы нет".
Прорыва не ждали
Ведомости, Россия
Меркель готовится к саммиту G20, который пройдет в июле в Гамбурге, и ее цель посетить как можно больше стран-участниц, до Сочи она была в Саудовской Аравии, сообщили несколько собеседников в кулуарах встречи. Поэтому и прорывов никто от этой встречи не ожидал.
Газета приводит мнение руководителя департамента исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии в немецком Совете по международным отношениям Штефана Майстера.
"Меркель своим визитом преследовала две цели - разыграть карты и в самой Германии, и в Европе. Ей важно показать в самой Германии, что она пытается договориться с Путиным и работает над отношениями с Россией. Этим она и отвечает внутренним критикам, и усиливает свои позиции. Путин, в свою очередь, сделал так, что именно Меркель приехала к нему в Сочи за день до его встречи с президентом Турции, и в итоге внешне условия встречи продиктовал именно он - счет 1:1", - считает эксперт.