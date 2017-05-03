Пресса о Меркель у Путина: Противоречия усилились

Источник: КорреспонденТ.net

Канцлер Германии Ангела Меркель приезжала в Сочи на встречу к президенту России Владимиру Путину. Последний раз Меркель была в России в мае 2015 года.

В центре внимания новой встречи лидеров двух стран были реализация минских соглашений, проблемы двусторонних отношений, борьба с терроризмом, а также урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Перед визитом в Россию Берлин говорил, что цель визита - проработка повестки предстоящего в июле саммита Большой двадцатки, который пройдет в Гамбурге.

Украинский конфликт

Одной из тем переговоров стала ситуация в восточной Украине, которую Путин назвал источником серьезного беспокойства.

Кроме того, канцлер Германии безусловно увязала снятие западных санкций с России с выполнением минских соглашений, для чего необходимо "обеспечить, чтобы Украина получила доступ к своей государственной границе, это тоже часть минских договоренностей, и затем уже обеспечить политические решения, которые направлены на проведение местных выборов".

Лидеры РФ и ФРГ условились, что работа в нормандском формате будет продолжена после президентских выборов во Франции, причем ни Меркель, ни Путин не считают целесообразным заключать новое соглашение по урегулированию в Украине.

По словам Путина, нормандский формат по Украине работает, но нужно добиваться диалога между сторонами конфликта.

"Он работает, этот формат, если бы его не было, то было бы гораздо хуже, чем сейчас. И это уже результат, и результат, уверяю вас, не маленький", - сказал Путин, отметив, что за стол переговоров должны сесть украинские власти и представители ЛДНР.

Без иллюзий

Frankfurter Allgemeine Zeitung

После встречи с президентом России Ангела Меркель говорила прямо, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Она права в том, что продолжает искать возможности для диалога. Но реакция Путина рушит все надежды.

Война в Украине и Сирии принесла огромные страдания, поэтому Меркель права, когда пытается без каких-либо иллюзий вести переговоры с российским руководством, которое прямо или косвенно участвует в обоих конфликтах.

После встречи с президентом Путиным Ангела Меркель не стала ничего скрывать и рассказала о "существенных разногласиях".

"Ангела Меркель, один из лидеров мировой политики и кандидат на выборах, впервые за два года снова посетила Россию. Интересы Германии и России совпадают, но в отношении масштабных конфликтов согласия не было. Никакого прогресса нет. Путин есть Путин. На Западе он лишился своих партнеров, сделки с Трампом достичь не удалось. Прогноз остается мрачным", - подводит издание итог.

Каменное лицо Меркель

Spiegel, Германия

Меркель с каменным выражением лица вышла во вторник после полудня в летней резиденции Путина на подиум для совместного заявления для прессы. На ее лице не было ни следа улыбки.

Оценивая часовую беседу с Путиным, она не произнесла слово "хорошо", она даже не употребила дипломатическую формулировку "конструктивно". Она говорила об "обстоятельной" беседе.