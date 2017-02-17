Преступления против журналистов во время Евромайдана не были раскрыты, - НСЖУ

Источник: РБК-УКРАИНА

Преступления против журналистов, совершенные во время Евромайдана с ноября 2013 года по февраль 2014 года, не были раскрыты. Об этом журналисты заявили во время пресс-конференции, организованной Национальным союзом журналистов Украины (НСЖУ).

По словам исполняющего обязанности главы НСЖУ Сергея Томиленко, с ноября 2013 года по февраль 2014 года зафиксирован 271 случай причинения вреда работникам СМИ в виде побоев, 9 арестов и задержаний журналистов, 14 нападений на редакции СМИ, 31 случай угроз работникам СМИ физической расправой. Также в феврале 2014 года в Киеве погибли двое журналистов.

"Мы констатируем, что есть преступления, но нет истории наказаний. И требуем безопасности и справедливости для выполнения профессиональных обязанностей журналистов. По крайней мере там, где установлены виновные, мы стараемся, чтобы было хотя бы какое-то наказание", - заявил Сергей Томиленко.



