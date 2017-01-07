Президент Филиппин предложил флоту РФ швартоваться у берегов страны "в любое время"

Источник: РБК-УКРАИНА

Филиппинский лидер рассчитывает, что Россия станет их союзником Президент Филиппин Родриго Дутерте предложил российскому Военно-морскому флоту швартоваться у берегов страны "в любое время". Об том он заявил в ходе визита на один из российских кораблей в порту Манилы, передает Reuters. "Мы приветствуем наших российских друзей. Вы можете пришвартоваться здесь в любое время для чего бы то ни было, для пополнения запасов или как наш союзник, чтобы защитить нас", - заявил Дутерте. Также сообщается, что он сделал такое заявление после реплики российского посла о готовности РФ поставлять оружие на Филиппины. Кроме того, Reuters отмечает, что Дутерте рассматривает возможность проведения совместных с Россией военно-морских учений. Напомним, ранее президент Филиппин заявил, что некоторые его родственники являются членами ИГИЛ.



