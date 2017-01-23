Президент ПАСЕ Аграмунт пообещал приложить усилия к диалогу с Россией

Источник: РБК-УКРАИНА

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт пообещал приложить усилия к диалогу с Россией. Об этом сообщает Deutsche Welle. Отмечается, что Аграмунт выразил сожаление по поводу того, что уже второй год подряд одна из стран-участниц ПАСЕ, Россия, не отправляет делегацию в Ассамблею. В связи с чем переизбранный президент пообещал приложить усилия к диалогу с Москвой, где "российский парламент открыт к переговорам и сотрудничеству для выхода из текущего тупика". Следует отметить, что на свой второй срок Аграмунт очертил четыре приоритета: борьба с международным терроризмом, кризис беженцев, конфликты в Европе и "угрожающий рост популизма".



