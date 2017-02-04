Президент Турции посетит Украину в ближайшие месяцы

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Турции Реджеп Эрдоган скоро может посетить Украину с рабочим визитом. Об этом сам Эрдоган заявил в поздравлении президента Украины Петра Порошенко с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений между странами, сообщает официальный сайт президента.

Отмечается, что визит может состояться "в ближайшие месяцы", а сам Эрдоган надеется на новый импульс в отношениях с Украиной.

"Вызовы, с которыми мы столкнулись на региональном и международном уровнях, еще раз доказали, что турецко-украинская дружба опирается на прочный фундамент, а наше сотрудничество углубилось еще больше в каждой отрасли", - заявил Эрдоган.

Напомним, ранее парламент Турции принял два основных положения конституционной реформы, предполагающие переход к президентской форме правления.