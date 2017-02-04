При взрыве авто погиб один из главарей ЛНР
Источник: КорреспонденТ.net
04.02.2017
Так называемый глава управления Народной милиции погиб при взрыве авто.
При взрыве авто в центре Луганска погиб так называемый глава управления Народной милиции ЛНР Олег Анащенко. Об этом сообщают СМИ сепаратистов.
Взрыв авто произошел на улице Краснознаменной.
По предварительным данным, в момент взрыва в машине находилось два человека - сам полковник Олег Анащенко и его водитель. Оба они погибли.
Главной версией произошедшего правоохранители ЛНР назвали террористический акт. На месте происшествия работает следственная группа сепаратистов из МВД ЛНР.