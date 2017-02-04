При взрыве авто погиб один из главарей ЛНР

Источник: КорреспонденТ.net

Так называемый глава управления Народной милиции погиб при взрыве авто.

При взрыве авто в центре Луганска погиб так называемый глава управления Народной милиции ЛНР Олег Анащенко. Об этом сообщают СМИ сепаратистов.

Взрыв авто произошел на улице Краснознаменной.

По предварительным данным, в момент взрыва в машине находилось два человека - сам полковник Олег Анащенко и его водитель. Оба они погибли.

Главной версией произошедшего правоохранители ЛНР назвали террористический акт. На месте происшествия работает следственная группа сепаратистов из МВД ЛНР.