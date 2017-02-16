Прилепин заявил, что "не переживает" из-за открытия против него уголовного дела в Украине

Источник: 112.ua

Писатель Евгений (Захар) Прилепин, на которого Служба безопасности Украины завела уголовное дело, заявил, что не переживает по этому поводу и пишет письмо украинскому президенту Петру Порошенко. Об этом сообщают "РИА Новости".

"Я готовлю письмо Порошенко", - пошутил Прилепин, добавив, что ему абсолютно все равно.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство против гражданина Российской Федерации Евгения (Захара) Прилепина.