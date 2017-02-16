Прилепин заявил, что "не переживает" из-за открытия против него уголовного дела в Украине
Источник: 112.ua
16.02.2017
Писатель Евгений (Захар) Прилепин, на которого Служба безопасности Украины завела уголовное дело, заявил, что не переживает по этому поводу и пишет письмо украинскому президенту Петру Порошенко. Об этом сообщают "РИА Новости".
"Я готовлю письмо Порошенко", - пошутил Прилепин, добавив, что ему абсолютно все равно.
Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство против гражданина Российской Федерации Евгения (Захара) Прилепина.
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