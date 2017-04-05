Пришел транш: резервы Украины выросли

Источник: КорреспонденТ.net

Международные резервы Украины выросли до 16,7 миллиардов долларов после перечисления кредита в миллиард долларов от МВФ и 600 миллионов евро от Евросоюза.

Об этом сказано на сайте Нацбанка.

"Сегодня, 5 апреля 2017 года, на счет Национального банка Украины для пополнения международных резервов поступил очередной транш по программе расширенного финансирования (EFF) Международного валютного фонда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что деньги от МВФ поступили несколькими частями в разных валютах: 367 млиллионов специальных прав заимствования (СПЗ), 200 миллионов фунтов стерлингов, 146 миллионов евро, 92 миллионов долл.

"Международные резервы достигли максимального уровня с середины 2014 года благодаря поддержке внешних партнеров", - говорится в сообщении.

Этот объем резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Нацбанка.