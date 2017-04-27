Против "Ашана" и Peugeot открыли дело из-за Крыма

Источник: КорреспонденТ.net

Прокуратура Крыма открыла уголовное дело против французских компаний Peugeot и "Ашан" в связи с деятельностью их представительств на полуострове. Об этом сказано на сайте ведомства.

Сообщается, что в прокуратуру поступило обращение нардепа Алексея Гончаренко "относительно проверки данных, изложенных в одном из интернет-изданий", о размещении на официальных сайтах дилеров этих компаний информации об их представительствах в Крыму.

В ведомстве отметили, что в ходе расследования следствие установит законность поставок товаров на территорию Крыма в соответствии с требованиями законодательства и в случае нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

"Также будут направлены запросы в главные офисы этих компаний для урегулирования вопроса по информации на дилерских сайтах о размещении автосалонов и магазинов на территории полуострова", - добавили в прокуратуре.

Сегодня российские СМИ также писали, что Google обязали дать доступ крымчанам к приложениями магазина Google Play, и в том числе - к поисковику.