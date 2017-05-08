Путин готов конструктивно поработать с Макроном

Источник: КорреспонденТ.net

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Эммануэлю Макрону по случаю избрания на пост президента Франции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что граждане Франции доверили Макрону возглавить страну в непростой для Европы и для всего мирового сообщества период.

"Нарастание угроз терроризма и воинствующего экстремизма сопровождается эскалацией локальных конфликтов и дестабилизацией целых регионов. В этих условиях особенно важно преодолеть взаимное недоверие и объединить усилия для обеспечения международной стабильности и безопасности", – заявил Путин.

Президент России также "подтвердил готовность к конструктивной совместной работе по актуальным вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки дня, выразив уверенность, что это отвечает коренным интересам народов России и Франции".

Владимир Путин также пожелал Макрону "крепкого здоровья, благополучия и успехов в столь ответственной деятельности во главе государства".