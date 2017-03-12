Путин и Трамп могут встретиться в июле - Песков
Источник: КорреспонденТ.net
12.03.2017
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может произойти в Гамбурге на саммите G-20, который состоится в июле, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью CNN.
По его словам, если стороны не договорятся о более ранней дате встречи, тогда встреча Путина и Трампа может произойти в Гамбурге.
"Важно, что они сядут друг с другом и начнут говорить", - заявил Песков, комментируя вопрос о том, какой может быть первая встреча президентов.
Напомним, также Песков заявил, что Россия не будет инициировать вопрос об ослаблении санкций против нее со стороны США.
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