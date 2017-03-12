Путин и Трамп могут встретиться в июле - Песков

Источник: КорреспонденТ.net

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может произойти в Гамбурге на саммите G-20, который состоится в июле, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью CNN.

По его словам, если стороны не договорятся о более ранней дате встречи, тогда встреча Путина и Трампа может произойти в Гамбурге.

"Важно, что они сядут друг с другом и начнут говорить", - заявил Песков, комментируя вопрос о том, какой может быть первая встреча президентов.

Напомним, также Песков заявил, что Россия не будет инициировать вопрос об ослаблении санкций против нее со стороны США.