Путин: Киев помог нам создать новую отрасль

Источник: КорреспонденТ.net

Российский президент Владимир Путин заявил, что отказ Украины от военно-технического сотрудничества с РФ помог создать новую отрасль производства.

Об этом он сказал в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.

Путин отметил, что до 2014 года Россия закупала корабельные двигатели для нужд военно-промышленного комплекса у Украины, однако после прекращения Киевом сотрудничества, Москве пришлось заняться импортозамещением.

"И, откровенно говоря, это пошло нам на пользу с технологической точки зрения. Потому что за это время - с декабря 2014 года и по сегодняшний день - нами создана фактически новая научная отрасль и новая отрасль производства", - заявил он.