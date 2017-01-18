Путин, Меркель и Олланд обсудили ситуацию в Украине и Сирии

Источник: РБК-УКРАИНА

Президент Российской Федерации Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Украине и Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. "Обсуждался ход реализации минских договоренностей, в том числе с учетом итогов саммита в "нормандском формате" в Берлине 19 октября 2016 года. Выражена неудовлетворенность общей ситуацией в контексте урегулирования украинского кризиса. Констатировано, в частности, обострение обстановки вдоль линии соприкосновения на Донбассе, а также недостаточная результативность работы в контактной группе", - говорится в сообщении. Также сообщается, что собеседники отметили важность наращивания совместных усилий по деэскалации напряженности на юго-востоке Украины, обеспечению последовательного выполнения положений минских соглашений, включая обмен пленными в формате "всех на всех". "Условлено придать дополнительный импульс деятельности в рамках "нормандской четверки". В этой связи на ближайшее время запланировано проведение ряда совместных мероприятий на различных уровнях", - говорится в сообщении. Кроме того, стороны обсудили сирийский вопрос. В этом контексте, в частности, Путин рассказал о шагах по реализации российско-турецко-иранских договоренностей о прекращении огня в Сирии. Напомним, ранее сообщалось, что кандидат на должность постпреда США в ООН Никки Хейли заявила о недоверии к России.



