Путин не смог уговорить Трампа на личную встречу, - WSJ

Источник: Українські новини

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, не привел к прорыву. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на на неназванного американского чиновника.

По его словам, телефонная беседа Трампа и Путина длилась почти 30 минут и была инициирована президентом РФ. Чиновник добавил, что в ходе разговора прорыва не произошло и администрация Дональда Трампа не уверена, что Москва серьезно относится к разрешению конфликта в Сирии.

Источник добавил, что конкретных договоренностей о личной встрече глав двух государств на саммите G20 в июле 2017 года во время разговора не было достигнуто.

Кремль заявил, что лидеры обсудили перспективы сотрудничества России и США в борьбе с терроризмом в Сирии.

"Условлено, в частности, активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств двух стран по поиску вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий, придать ему устойчивость и контролируемость. Цель — создать предпосылки к запуску реального процесса урегулирования в Сирии", — говорилось в сообщении Кремля.