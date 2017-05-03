Путин объявил о восстановлении отношений с Турцией

Источник: КорреспонденТ.net

Российский президент Владимир Путин заявил о полном восстановлении отношений с Турцией, передает Reuters.

Об этом он сказал по итогам переговоров с турецким президентом Райипом Эрдоганом в Сочт.

"Некоторое время назад наши двусторонние отношения проходили испытания на прочность. Сейчас можно с уверенностью констатировать, что период восстановления российско-турецких связей завершен, мы возвращаемся к нормальному партнерскому взаимодействию", - сказал он.

По его словам, главы государств договорились о запуске совместного с Турцией инвестиционного фонда объемом до 1 миллиардов долларов.

Путин добавил, что Россия готова помочь Турции улучшить меры безопасности на курортах.