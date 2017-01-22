Путин получил премию мира

Источник: КорреспонденТ.net

Президент Российской Федерации Владимир Путин стал лауреатом премии мира имени Уго Чавеса. Такое заявление сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро, сообщает Корреспондент.net со ссылкой на El Nacional.

По словам Мадуро, такое решение принял квалификационный комитет премии.

"Мы признаем Владимира Путина мирным лидером, лидером многополярного мира. Мы многому учимся у него", − отметил Мадуро.

Кроме того, президент Венесуэлы заявил, что у Путина есть "стратегическое видение мира" и выразил надежду на то, что вскоре посетит Россию.