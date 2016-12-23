Путин пожелал здоровья и счастья Трампу в своем письме

Источник: Українські новини

Президент РФ Владимир Путин в письме президенту США Дональду Трампу поздравил его с Новым годом и Рождеством. Фото письма опубликовало CNN.

"Дорогой мистер Трамп, примите мои самые теплые поздравления с Рождеством и Новым годом. Серьезные глобальные и региональные вызовы, с которыми наши страны сталкивались в последние годы, показывают, что отношения между США и Россией остаются важным фактором в обеспечении стабильности и безопасности для современного мира", - говорится в письме.

Скриншот CNN

Также Путин выразил надежду на налаживание двусторонних отношений.

В конце письма президент РФ пожелал Трампу крепкого здоровья, счастья, благополучия.

Агенство ТАСС сообщило, что пресс-секретарь Путина Песков подтвердил, что российский президент отправлял письмо Трампу.