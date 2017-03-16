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Путин рассказал, когда Меркель приедет к нему поговорить об Украине

Источник: Українські новини

16.03.2017

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером заявил о том, что в Москве канцлера ФРГ Ангелу Меркель ждут с визитом 2 мая.

Об этом сообщает российское информагентство "РИА-Новости".

Накануне о согласовании даты визита Меркель рассказал помощник Путина Юрий Ушаков. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, политики обсудят украинский вопрос.

Напомним, после переговоров с Трампом Меркель съездит в Россию.

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