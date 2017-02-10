Путин уже готов ко встрече с Трампом

Источник: КорреспонденТ.net

Президент России Владимир Путин готов ко встрече с президентом США Дональдом Трампом, в том числе в столице Словении – Любляне, передает Интерфакс.

"Я хотел бы поблагодарить за готовность Словении организовать такую встречу (с президентом США Дональдом Трампом – ред.). Мы к ней готовы", – сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с президентом Словении Борутом Пахором.

Ранее Словения заявила о желании стать посредником в организации встречи президентов России и США на своей территории. Это связано с тем, что эта страна является родиной нынешней первой леди США – Мелании Трамп.

"Что касается Любляны, Словении в целом, то, конечно, это замечательное место для того, чтобы вести диалоги подобного рода. Но это зависит не только от нас, а от целого ряда обстоятельств, текущих дел", – сказал Путин.

Как подчеркнул российский президент, "если когда-нибудь эти встречи состоятся, мы не имеем ничего против Любляны, такие (российско-американские – ред.) встречи у нас в Любляне уже были".